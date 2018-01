Rede de hotéis oferece aquecedor de cama humano na Grã-Bretanha

Sob pedido, um funcionário de dois dos hotéis da rede em Londres e um na cidade inglesa de Manchester, no norte do país, vão se vestir em um pijama de lã antes de escorregar para dentro dos lençóis.

"O novo serviço de aquecedores de cama do Holiday Inn é um pouco como ter uma gigantesca bolsa de água quente em sua cama", disse Jane Bednall, porta-voz da rede, em um email enviado à Reuters.

O aquecedor de cama está equipado de um termômetro para medir a temperatura exigida da cama de 20 graus Celsius.

O Holiday Inn disse que o aquecedor estará totalmente vestido e deixará a cama antes de o hóspede ocupá-la. Eles não confirmaram se o aquecedor iria tomar banho antes, mas disse que os funcionários teriam os cabelos cobertos.

Florence Eavis, porta-voz do Holiday Inn, não soube explicar por quê as camas não eram aquecidas por bolsas de água quente ou cobertores elétricos, mas admitiu que o método humano era peculiar.

O Holiday Inn está promovendo o serviço com a ajuda do especialista em sono Chris Idzikowski, diretor do Centro de Sono de Edimburgo, que disse que a ideia poderia ajudar as pessoas a dormir.

"Há muita evidência científica para mostrar que o sono chega no início da noite, quando a temperatura corporal começa a cair", disse ele. "Uma cama quente -- aproximadamente 20 a 24 graus Celsius -- é um bom modo de iniciar esse processo, considerando que uma cama fria inibiria o sono".