Rede de hoteis adota patrulhas antirronco

O Crowne Plaza está testando os primeiros quartos "que absorvem o ronco" em dez hotéis na Europa e no Oriente Médio, e seis filiais na Grã-Bretanha implementaram "patrulhas do ronco" este mês na tentativa de combater o barulho ao dormir.

"Monitores do ronco" patrulham os corredores nas zonas estabelecidas como silenciosas pelos hoteis Crowne Plaza nas cidades de Londres, Leeds e Manchester. O trabalho deles consiste em ouvir barulhos ofensivos e bater na porta dos hóspedes que roncam muito alto.

"Temos zonas silenciosas em dois andares do hotel. Como monitora do ronco, faço caminhadas pelo andar a fim de verificar incômodos de barulho, prestando atenção especial aos quartos da zona silenciosa", disse Laura Simpson, monitora do hotel Crowne Plaza em Leeds, no norte da Inglaterra.