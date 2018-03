Rede de cinema promove hoje filmes nacionais a R$ 2 O 10º Projeta Brasil Cinemark promove hoje, em toda a rede de cinemas, sessões de filmes nacionais a R$ 2 o ingresso. Serão exibidos mais de 30 títulos, entre eles "Se Eu Fosse Você 2", com Tony Ramos e Glória Pires, "Jean Charles", com Selton Mello e Vanessa Giácomo, além de "À Deriva", "Besouro", "A Mulher Invisível", e outros. A renda será revertida a projetos que envolvem a Sétima Arte. Informações pelo site www.cinemark.com.br. As informações são do Jornal da Tarde.