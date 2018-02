Rede de cinema oferece sessões para escolas Escolas públicas e particulares podem participar do Projeto Escola da Rede Cinemark ainda neste ano. Os filmes escolhidos para este semestre são Ratatouille, Harry Potter e a Ordem da Fênix, Shrek Terceiro, O Mundo em Duas Voltas e o documentário Uma Verdade Inconveniente. Os professores das escolas envolvidas no projeto recebem uma apostila com a sinopse do filme e tópicos para serem debatidos em sala de aula elaborados por uma pedagoga. O ingresso custa R$ 2,50. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo