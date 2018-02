Rede Cinemark exibe Os Troianos Como parte das comemorações de seus 15 anos no Brasil, a Rede Cinemark apresenta com exclusividade a temporada 2012/13 de óperas e balés do The Royal Opera House (ROH), de Londres. A ópera Os Troianos, de Hector Berlioz, será exibida a partir de hoje nos complexos dos shoppings Pátio Paulista e Iguatemi, em SP. A exibição ocorre hoje, às 11 h, amanhã, às 14 h e no dia 13 , às 16 h. As apresentações serão exibidas com projeção 2k (High Definition), áudio 5.1 e legendas em português. O ROH promove espetáculos com grandes elencos em montagens inovadoras, ampliando seu alcance para público de faixa etária variada. Mais informações: www.cinemark.com.br.