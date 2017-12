Rede árabe planeja lançar MTV para o Oriente Médio em 2007 A Rede de Televisão Árabe (ATN) informou nesta quarta-feira que prevê lançar a MTV Árabe no segundo semestre de 2007, junto com a Viacom, proprietária da rede de televisão de vídeos musicais. A ATN disse em um comunicado que a nova rede por satélite 24 horas será dirigida a um público jovem no Oriente Médio, onde cerca de metade da população tem menos de 25 anos. A nova programação do canal gratuito incluirá tanto programas internacionais da MTV como programação local, disse a ATN, uma filial da recém-lançada Arabian Broadcasting Network, com sede em Dubai. A ATN informou que sua sócia no projeto é a MTV Networks International, uma unidade da Viacom Networks Europe Inc. No Brasil, a MTV informou no início de dezembro que os clipes deixarão de ser exibidos pelo canal em 2007, que focará a "informação jovem" em sua programação. Também estão nos planos da MTV Brasil para o próximo ano o lançamento de uma emissora de rádio.