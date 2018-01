Rede 21 fecha acordo com produtora Game Corp Não faz parte dos planos do Grupo Bandeirantes eliminar da programação da Rede 21 o Jornal 21 e o Saca-Rolha, talk show com Marcelo Tas, Lobão e Mariana Weickert. O acordo com a produtora Game Corp, prestes a ser fechado, poderá englobar até 7 horas de programação diária na Rede 21. Mas o cardápio encomendado à Game Corp deverá somar uma variedade de temas, como musicais e infantil, e não apenas games, cartão de visitas da produtora. O mote, de todo modo, é igualmente o jovem, target que tem garantido bons índices à Game Corp na TV Mix, canal de João Carlos Di Gênio onde a produtora já ocupa uma larga faixa diária. Empresa que tem entre seus sócios Fábio Lula da Silva, filho do presidente Lula, a Game Corp tem merecido crédito da Band pelos números alcançados no ibope. Em São Paulo, o G4 Brasil, programa de games exibido no ingrato horário das 23 horas às 23h30 de sábado, fez gloriosos 3 pontos de média em plena Bandeirantes, no mês de fevereiro. É um patamar surpreendente para a emissora. Ainda na Band, o G4 tem cinco minutos na madrugada de segunda a sexta, à 1h20.