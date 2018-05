Red hot Chili Peppers toca em SP A banda americana Red Hot Chili Peppers confirmou ontem que virá a São Paulo para única apresentação. O grupo, que será uma das principais atrações do Rock in Rio, tocará na Arena Anhembi, no dia 21 de setembro. A venda de ingressos tem início previsto para 5 de julho. As entradas custarão R$ 500 (pista premium) e R$ 200 (pista normal). A venda será feita pelo site oficial www.livepass.com.br e em diversos pontos do venda espalhados pelo País. O estádio do Morumbi terá a bilheteria oficial, onde não será cobrada taxa de conveniência. De acordo com o divulgado. o show de abertura será da banda inglesa Foals.