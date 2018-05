Red Hot Chili Peppers faz show em São Paulo em 21 de setembro

Atração confirmada do Rock in Rio, o Red Hot Chili Peppers se apresenta em São Paulo no dia 21 de setembro, na Arena Anhembi. O show da banda californiana terá abertura da inglesa Foals. Esta é a primeira passagem do grupo pelo país desde 2002, quando se apresentou no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

Na capital paulista, os ingressos custam R$ 200 (pista comum) e R$ 500 (pista Premium) e estarão à venda a partir de 5 de julho no site www.livepass.com.br, pelo telefone 4003-1527, na bilheteria do Morumbi e em mais oito pontos na capital.

A turnê, que divulga o novo álbum da banda I'm With You, com lançamento previsto para 30 de agosto, começa no dia 11 de setembro em Bogotá, Colombia, passa por São José da Costa Rica no dia 12 de setembro, Lima, no Peru, dia 14 de setembro, Santiago, no Chile, dia 16 de setembro e Buenos Aires, na Argentina, dia 18 de setembro. Depois chega ao Brasil, onde fará o show em São Paulo, dia 21 de setembro e no Rock In Rio, dia 24 de setembro.

Red Hot Chili Peppers e Foals - 21 de setembro, na Arena Anhembi (Av. Olavo Fontoura, 1209). Ingressos a R$ 200 e R$ 500, à venda a partir de 5 de julho no site www.livepass.com.br, call center 4003-1527 (de segunda a sábado das 9h às 21h), na bilheteria oficial (sem taxa de conveniência) no Estádio do Morumbi (segunda a domingo das 10h às 18h exceto em dias de jogos) e em pontos de venda no Shopping Market Place (piso superior), Showtickets (shopping Iguatemi), Villa do Cliente no Shopping Villa Lobos, Brascan Open Mall, Teatro Gazeta (piso térreo), Shopping Frei Caneca e Posto Gravatinha (Santo André).