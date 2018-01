Recuperado da doença, Luis Fernando Verissimo lança livro com inéditos

Viagem à Europa para lançar a versão francesa de Os Espiões e também para descansar; planos para novas crônicas e, ainda em segredo, início da escrita de um musical que deve estrear no próximo ano sobre a velhice, tarefa que vai dividir com amigos do peito como Ziraldo e Zuenir Ventura – nem parece que Luis Fernando Verissimo quase morreu no ano passado, vítima de uma infecção nos rins que ameaçou se tornar letal. Aos 77 anos, o cronista do Estado continua na ativa (em velocidade controlada) e, para comemorar, lança Os Últimos Quartetos de Beethoven e Outros Contos (Objetiva), coletânea com dez textos de ficção, dos quais três são inéditos e um estava há muito fora de circulação.

Justamente esses três foram escritos durante o período de recuperação, e há um quase irreconhecível tom de amargura em alguns textos, ainda que prevaleça o tradicional bom humor de Verissimo. No conto que inspira o título da obra, por exemplo, o leitor acompanha o fascínio provocado por Lívia em cinco garotos e descobre como o destino da garota, apesar de poético, é doloroso.

A morte aparece, de fato, em dois textos: em Memóriae no inédito A Mulher que Caiu do Céu. No primeiro, Verissimo comprova que o humor não é sua única especialidade e, num relato vertiginoso, descreve a agonia de um homem que, à beira de um ataque cardíaco, consegue se lembrar de frivolidades (como a receita de um martíni ou o ataque do Botafogo dos anos 1950), mas não se recorda de onde deixou os remédios.

Já A Mulher que Caiu do Céu é um exercício de humor fantástico, em que a morte aparece personificada em uma mulher que deve levar José Roberto. Só que ela simpatiza com a família, a rotina e vai adiando a missão.

“Não posso dizer que meu período no hospital tenha influenciado os contos que escrevi depois”, comenta Verissimo. “Ao menos, não que eu perceba. Se houve alguma consequência, foi a difícil constatação de que realmente somos mortais.”

Com sua fala sossegada, praticamente no mesmo tom, o escritor gaúcho falou sobre sua admiração pelos grandes cronistas brasileiros (Braga, Sabino, Mendes Campos) e, apaixonado pelo futebol, não deixou de comentar a atuação do técnico da seleção brasileira, Luis Felipe Scolari.