Recuperação de Harrison Ford atrasa produção de 'Star Wars'

O ator Harrison Ford está se recuperando de uma cirurgia depois de quebrar a perna no set de filmagem de Star Wars: Episódio VII, o que forçará uma pausa de duas semanas na produção, informou a Walt Disney Studios.

As notícias sobre a interrupção chegam depois de a Disney afirmar que a produção continuará no cronograma durante a recuperação de Ford, mas as filmagens estão programadas para terminar no outono norte-americano, afirmou a empresa, e a data de lançamento continua sendo dezembro de 2015.

"Em agosto, a equipe fará um breve intervalo de duas semanas enquanto são feitos ajustes ao cronograma de produção atual e o ator Harrison Ford se recupera de uma lesão na perna", declarou a Disney em um comunicado publicado no domingo no site StarWars.com.

