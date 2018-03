Recorde de vendas em Hollywood O grande negócio para Hollywood não foi o recorde de US$ 10,8 bilhões que os estúdios arrecadaram em 2012, mas o fato de que o número de ingressos vendidos este ano superou as baixas cifras que a indústria cinematográfica vinha apresentando, principalmente, nos últimos três anos. Na última década, a venda de ingressos dos cinemas caiu consideravelmente, tendo 2011 apresentado um dos piores índices, de apenas US$ 1,29 bilhão. Foi a menor cifra desde 1995. Entre os destaques de 2012 que contribuíram para o recorde estão os filmes Os Vingadores (US$ 1,5 bilhão) e Batman - The Dark Knight Rises (US$ 1,1 bilhão). / AP