Record volta a disputar vaga no Emmy

Selfie obrigatório. Com Uma Noite e Meia, que contou com participação de Marcos Palmeira, Marina Lima inaugura O Show da Vida É Fantástico, programa de Valéria Monteiro que revisita videoclipes do dominical da Globo pelo canal Viva, a partir da próxima segunda-feira.

A Band empatou com a Record na noite de sexta-feira, com ajuda de um astro da própria Record. A entrevista de Rodrigo Faro a Rafinha Bastos no Agora é Tarde rendeu 3 pontos no Ibope da Grade São Paulo, mesmo patamar da TV de Edir Macedo àquela altura.

Driblando a Copa é seção do Telecine Fun de 13 a 22 de junho, quando começa a Copa. O canal programa uma série de filmes para quem quer fugir do futebol, sempre às 22 h, A lista inclui Até que a Sorte nos Separe, Anjos da Lei, Alvin e os Esquilos 2, Como Treinar o seu Dragão e Fada do Dente.E, durante a primeira rodada da Copa, o Telecine Pipoca promove a Seleção Brasileira Pipoca, com oito produções nacionais. Somos Tão Jovens, Minha Mãe é uma Peça e Faroeste Caboclo estão na lista.

Brasil em Todas as Telas é o nome do especial produzido pela Associação Brasileira de Produtoras Independentes (ABPITV) que celebra os 15 anos da entidade.

Panorama do audiovisual brasileiro com uma centena de depoimentos - entre eles, o filósofo Pierre Lévy e o criador e produtor da série Game Of Thrones, Dan Weiss - o programa da ABPITV que comemora os 15 anos da associação tem direção de Gabriel Priolli e foi produzido, em boa parte, durante a RioContentMarket.

É grande a fila de candidatos a projetos especiais para a programação de 2015 da Globo, calendário dedicado ao cinquentenário da emissora.

Astro do programa Mestresda Restauração, do History Channel, Ricky Dale estará no Shopping Higienópolis neste sábado, com a mulher, Kelly Dale, que também faz parte do show. Lá será recriada uma oficina de restauração, com direito a atividades e apresentação do grupo Batuntã.