Record vai transmitir a Liga dos Campeões A Record saiu na frente e comprou os direitos de transmissão da cobiçada Liga dos Campeões da Europa, importante campeonato de futebol de times europeus. A tal liga é visada por atrair boa audiência no Brasil, uma vez que reúne times como Barcelona, Real Madrid, Lyon, Internazionale Milan, onde jogam craques brasileiros como Ronaldinho Gaúcho, Kaká Adriano e Ronaldo, entre outros. A Record, que vinha negociando a compra havia três meses, já está com o contrato em mãos e começa a exibir os jogos desde o início da temporada, em setembro. A maioria das partidas vai ao ar na faixa das 16 horas. A compra foi realizada diretamente com a União Européia de Futebol (Uefa), que detém os direitos dos jogos. No ano passado, RedeTV! e Band se estapearam pelo campeonato. A RedeTV! iniciou as transmissões, mas acabou desistindo após uma briga na Justiça com a empresa que dizia deter os direitos da transmissão no Brasil, a Top Sports. Foi então que entrou a Band, que exibiu o restante dos campeonatos alcançando audiências na faixa dos 12 pontos, média alta para a emissora.