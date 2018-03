Record vai gravar novela em Paulínia

Luiz Bacci ficou desempregado por tempo recorde. Acertou sua saída da Bandeirantes na segunda-feira e sua volta à Record na terça. O filho à casa torna, mas com salário inferior ao que o levou para a Band e ao que ele tinha quando deixou a Record, há menos de um ano.

Na volta à Record, Bacci apresentará o Balanço Geral Manhã e está pronto para sofrer bullying artístico de Marcelo Rezende no ar, ao participar do Cidade Alerta - aos sábados, ele volta a comandar o noticiário, revezando-se com Fabíola Gadelha.

Lulu Santos fica no 'The Voice': assim assegura Boninho, diretor responsável pelos reality shows na Globo, à coluna. Dois jurados terão de ser trocados na próxima temporada, mas ele ainda não adianta quais serão eles, agora sabendo-se que a escolha ficará entre Daniel, Cláudia Leitte e Carlinhos Brown.

Só dá Anderson Silva nas chamadas da nova rodada do TUF Brasil, reality show de MMA da Globo. O atleta, no entanto, participa só do início da competição, tendo sido substituído por Rodrigo Minotauro em razão do exame que o comprometeu no doping.

A Globo argumenta que Anderson aparece nas chamadas porque essas são feitas com base no episódio mais próximo de ir ao ar, e o lutador está nos três primeiros.

Por falar nisso, o canal Combate põe no ar o MMA em Família, que mostra um outro lado dos atletas da modalidade. Estrela do nosso vôlei, Isabel Salgado apresenta o primeiro programa, sobre Cláudia Gadelha: dia 6, às 19h30.

A produção infantil no mundo todo e seu futuro são o foco do encontro que leva o gerente de Aquisições Internacionais da TV Brasil, Zeca Zimmerman, à MIPTV, em Cannes, a partir do dia 14, no Future of Kids Summit.

Por trás do pano. Marcos Palmeira é o foco do Grandes Atores que o Viva apresenta amanhã, às 23 h. Aos 51 anos, o ator conta que a chegada da filha, Júlia, aumentou sua capacidade de chorar e o melhorou como ator. E revela a saudade do tio, Chico Anysio: "Ele foi a minha escola".