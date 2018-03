Record vai adaptar seis contos de Machado de Assis A Record aproveita o centenário da morte do escritor Machado de Assis para inaugurar sua produção de minisséries. Em projeto intitulado 200 Anos de História, a emissora anunciou ontem à imprensa seu especial de fim de ano, Os Óculos de Pedro Antão. Essa é a primeira adaptação literária de um total de seis minisséries baseadas em contos de Machado, que podem até se transformar em filmes. São elas: Uns Braços, Umas Férias, A Causa Secreta, Um Esqueleto, Idéias de Canário. "Queremos mostrar o Machado dos contos, diferente do romancista", afirma Adolfo Rosenthal, diretor da Contém Conteúdo, produtora parceira da Record na empreitada. Os demais contos serão produzidos no início de 2009. Com elenco de apenas sete atores, entre eles Luiza Tomé e Roberto Pirillo, Os Óculos de Pedro Antão é um thriller de mistério. A produção da Record irá ao ar no dia 29 de dezembro, no mesmo mês em que a Globo estréia Capitu, também baseada na obra machadiana. A Record nega a coincidência e afirma que no centenário de morte do escritor todas as emissoras têm direito de homenageá-lo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.