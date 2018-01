Record tira da gaveta o reality show Troca de Esposas Comprado em 2004 pela Record, o reality show Trading Spouses (Troca de Esposas) pode sair da gaveta este ano. Produção original da Fox, Trading Spouses promove a troca de famílias entre duas mulheres - uma assume as atribuições do lar da outra. A idéia da Record era estrear o reality no ano passado, mas a rede não conseguiu bons parceiros comerciais. Se Trading Spouses vingar na Record, Eliana é a mais cotada para apresentar a cena. Enquanto isso, o People&Arts exibe uma edição do original gravada com casais brasileiros na próxima quarta-feira, às 22 horas.