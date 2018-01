Record testará Rafael Cortez aos sábados

A arte imita 2. "Ele fará um personagem (Benjamin) que pede ao filho que o interne numa casa de repouso para poder conviver com pessoas idosas como ele, e, assim, ajudá-las a enfrentar e superar os males de que são vítimas, grande parte deles por conta da própria idade", conta Maneco à coluna.

A arte imita 3. O autor acrescenta que, embora essa seja a temática social central de seu enredo, não deixará de passear por assuntos recorrentes em sua obra, como alcoolismo, preconceito e intolerância. Estreia em janeiro.

Presidentes Africanos, série produzida pela Cinegroup com apresentação de Franklin Martins e já no ar pelo canal Discovery Civilization, chegará à TV aberta pela Band neste fim de semana. A emissora exibirá seis dos 15 episódios, de sábado para domingo, às 2h35.

O casseta Cláudio Manoel está voltando a frequentar o Projac, após alguns meses de reclusão. Cinema faz parte dos planos para a volta ao expediente.

Um aplicativo para crianças em idade pré-escolar foi criado pela operadora GVT em parceria com o canal Discovery Kids. Os pequenos devem identificar animais e objetos de um mesmo grupo.

Dynamo: Mágica Impossível, programa que faz a alegria dos assinantes do Discovery, ganha nova temporada aqui a partir de sexta-feira, às 21h40.

Os canais ESPN passam a contar com serviço de TV everywhere para assinantes da NET. Funcionará via internet, com acesso à página espn.com.br/watchespn

Marcos Mion botou os meninos do Legendários e alguns amigos (Marcos Oliver, Raul Gazolla, Yudi Tamashiro, Marcelo "Revende") no salto para aprender a dança da hora: o Stiletto, que ganhou fama via Beyoncé, Pussycat Dolls e Anitta. No ar sábado na Record.

Quadro que antes cabia ao programa de Rodrigo Faro, o Vai dar Namoro vem sendo repaginado e ressuscitado pela leitura de Rafael Cortez. O ex-'CQC' já vem se dedicando às gravações de alguns pilotos, com destino às tardes de sábado. A direção da emissora ainda ensaia se o formato irá ao ar como quadro de um novo programa comandado por ele, ou, inicialmente, apenas como título solo que servirá para testar a aceitação de Cortez no horário. A troca de Rodrigo Faro para as tardes de domingo já é considerada gol feito, visto que o programa tem custos bem inferiores aos de Gugu Liberato e vem batendo ou empatando com o SBT no Ibope.

Quanto vale o show?