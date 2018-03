Record terá R$ 16 mi para salvar festivais de música A Rede Record conseguiu R$ 16 milhões pela Lei Rouanet para salvar as imagens de seus famosos festivais de música, os gols lendários de Pelé, as primeiras séries nacionais e as imagens da construção de Brasília, entre outras relíquias. A emissora já começou o processo de digitalização de seu acervo e a busca por empresas interessadas em patrocinar a iniciativa - com base no incentivo fiscal da Lei Rouanet - que pretende preservar imagens de quase 60 anos atrás.