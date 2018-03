Record terá escola para formação de atores no Rio A Record está construindo uma escola para formação de atores, assim como a Oficina de Atores da Globo. Segundo o diretor de dramaturgia da emissora, Hiran Silveira, o espaço já está idealizado e incluído na obra que prevê até 2010 a construção de dois novos estúdios no RecNov, no Rio.