Record teme 'Império' na hora de Gugu

', novo programa da RedeTV!, Renata Kuerten foi surpreendida pela chegada do sócio da emissora Marcelo Carvalho à coletiva de lançamento da atração, ontem. "E aí, tá contando muita mentira?", ele perguntou. "Tô, aprendi com você", ela respondeu.

O 'Chega Mais' é uma iniciativa de Eli Hadid, dono da Mega Model, e mistura moda, auditório e assistencialismo nas tardes de domingo.

Por falar em domingo, o Faussão, paródia de Fausto Silva encarnada por Carioca no Pânico na Band, estreou anteontem, com grande alarde. Mas a caracterização, como convém à tentação da caricatura, é inspirada num Fausto Silva anterior à cirurgia bariátrica à qual ele se submeteu.

Jorge Tadeu, lendário personagem de Fábio Jr. em Pedra Sobre Pedra, invade o perfil do canal Viva no Twitter, esta semana, para interagir com fãs. Ele "morre" no capítulo de sexta, mas reaparecerá para suas mulheres até o fim da trama, graças à ingestão de antúrio.

De Aguinaldo Silva,Pedra Sobre Pedra vai ao ar de segunda a sexta, às 14h30, com reprise na madrugada.

Perigo. No quarto episódio do Planeta Extremo, neste domingo, Clayton Conservani e sua equipe refazem o trajeto do filme 127 Horas com a vítima da história real, o montanhista Aron Ralston.

Perigo 2. Conservani conta que andou por 10 horas e dois dias. Todos dormiram ao relento, ao lado da fenda onde Aron caiu e ficou por 127 horas.

Alvo de confiança do patrão, Roberto Cabrini ocupa, a partir deste domingo, o horário que por bons anos foi defendido por Marília Gabriela no SBT, nas noites de domingo. A loira deixou o canal, para se dedicar a outros trabalhos.

Página virada. Caio Blat tomou aulas com OsGêmeos - Otávio e Gustavo Pandolfo - para viver um promissor artista plástico no filme Ponte Aérea, de Júlia Rezende. O longa estreia dia 26 de março nos cinemas, libertando o ator do almofadinha malvado José Pedro, de Império.