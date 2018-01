Record tem 47% da Globo na faixa nobre Graças a Dez Mandamentos, novela que vai muito bem na faixa das 20h30, e do crescimento do Jornal da Record após sua mudança para 21h30 (horário em que a Globo sofre para emplacar sua Babilônia), a Record alcançou em abril, até o dia 24 do mês, 47% da fatia que a Globo abocanha no chamado prime time (18h-0h), na Grande São Paulo. Segundo dados do Ibope, a Globo teve 21,9 pontos porcentuais no período, ante 10,4 da Record (cada ponto equivale hoje a 67 mil domicílios na região). O êxito da TV de Edir Macedo não era tão bom assim desde junho de 2008, quando seu ibope correspondeu a 49% do que a Globo tinha na faixa nobre.