Record supera ibope da Globo. Em Angola

Carminha e as empreguetes estão chegando ao continente africano, com maiores expectativas nos países de língua inglesa e francesa, onde Avenida Brasil e Cheias de Charme mal foram vistas, já que a Globo Internacional está mais presente em países de língua portuguesa.

Em uma das últimas feiras de TV do ano, a Globo comparece à Discop África, que ocorre esta semana em Johannesburgo, na África do Sul. A emissora leva também ao encontro a novela A Vida da Gente, bem cotada nas demais feiras mundiais.

E, ainda no capítulo África, a Globo contabiliza novelas suas na própria África do Sul, na Nigéria, no Quênia, nas Ilhas Maurício e em Uganda, entre outros países.

No papel de mestre de cerimônias de evento ocorrido anteontem, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo, Júlia Lemmertz chamou ao palco o "secretário de Cultura de São Paulo, Juca... Kfouri". Nem houve como corrigir o equívoco com Juca Ferreira. Acontece.

The Face, reality show comandado por Naomi Campbell para a revelação de uma nova modelo, é mais um programa previsto para a grade de janeiro do novo Fox Life.

A Fox Sports 2, aliás, será lançada assim que o canal Bem Simples desocupar sua frequência no line up das operadoras que o abrigam, para se fundir com o Fox Life. O novo canal de esportes do grupo terá, assim, prazo suficiente para aquecer a audiência até a Copa.

A 2ª safra do Junto & Misturado, programa de Bruno Mazzeo que substituirá o revival do Sai de Baixo dentro de quatro domingos, terá apenas cinco episódios.

A Globo ainda não definiu o que ocupará as noites de domingo pós-Fantástico em 2014.

'Família Trapo', o retorno. Rafael Cortez é dirigido por Ignácio Coqueiro na Nova Família Trapo, especial de fim de ano da Record. No enredo de Letícia Dornelles e Bosco Brasil, ele é Quintino, filho único, mimado, vaidoso, esnobe e com traços de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC).