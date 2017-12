Record sofreu mais em Copas passadas

Quem quer bacalhau? Luciana Gimenez presta tributo a Chacrinha hoje, via RedeTV!, ao lado de João Kléber, que acompanhou o Velho Guerreiro em seus últimos dias, mais os cantores Perlla e Sylvinho Blau Blau, o herdeiro Leleco Barbosa, a ex-chacrete Sueli Pingo de Ouro e um sósia.

Mais Copa. Dados comparativos entre as Copas de 2002 para cá no Ibope apontam que o crescimento da Globo no Painel Nacional de TV supera seu avanço na Grande São Paulo. Dados parciais da 1.ª fase do mundial (sem os quatro últimos jogos) mostram um progresso de 11% (22,1 ponto agora, ante 19,9 em 2010).

Mais e mais Copa. O número de televisores ligados agora, de novo considerando todos os jogos da primeira fase, é maior que o das últimas três Copas. Chega a 52% no PNT, ante 41% durante a Copa da África do Sul, 46% na Copa da Alemanha e 26% no mundial de Japão/Coreia.

Overdose de Copa. Daí porque tem sobrado generosa fatia de audiência para todos, mesmo com mais canais transmitindo o evento.

Tanto tem bola para todos, que Richard Rasmussem, especialista em mundo animal, comentará a partida entre França e Nigéria na Fox Sports 2, hoje, ao lado de Paulinho Arapuan e Maurício Borges.

E os estrangeiros que estão se divertindo no Brasil durante a Copa são alvo de Cazé Peçanha n'A Liga que a Band exibe amanhã.

Na linha do Acumuladores, sucesso do Discovery, o canal Viva põe no ar em julho o reality Obsessivos Compulsivos, ou Hoarders no original. No programa, pessoas com hábito de guardar objetos inúteis, perigosos ou anti-higiênicos sofrem intervenção de psicólogos.

Conexão. A O2 Filmes, produtora de Fernando Meirelles, documentou a comoção de uma comunidade em Água Fria, interior do Piauí, diante da chegada da internet lá.

Conexão 2. A missão da O2 é fruto do projeto Loon, do Google, que visa a conectar dois terços da população mundial, ainda sem acesso à web, por meio de balões na estratosfera, a cerca de 20 Km da Terra.