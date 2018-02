Record sobe 32% desde janeiro e lidera crescimento em 2014 em SP

A Record ainda erra feio no horário nobre, faixa em que o espaço publicitário tem os custos mais altos. No horário, a emissora se vê com frequência ultrapassada pelo SBT nos dias úteis. Seu forte está nas manhãs, quando o Fala Brasil lidera a audiência com recorrência, no Balanço Geral e no Cidade Alerta, sem falar no Domingo Espetacular, que se aproximou ainda mais dos índices da Globo após a reforma malsucedida do Fantástico.

O progresso da Record está diretamente relacionado à programação ao vivo, e cada dia aparecem mais especialistas dispostos a apostar na fórmula como futuro da TV aberta.

Só a Globo perdeu audiência em São Paulo de janeiro a maio, período em que o número de TVs ligadas cresceu de 38,8% para 42,8% na região. A TV paga, mensurada pela sigla OCN (Outros Canais) já abocanha uma fatia de 8,5% do total de televisores das 7h à 0h- em janeiro, tinha 6,7%. O SBT cresceu 26%, fechando maio com 5,8 pontos, e a Band avançou 30%, indo de 2 para 2,6 pontos. A RedeTV! subiu 25%, o que, nesse caso, vale só 0,2 ponto: foi de 0,8 para 1 ponto.

Vidente Ex-Sobrinho do Ataíde, Felipe Xavier estende à TV o Chuchu Beleza, seu programa de rádio, com direito a caracterizações de personagens que até aqui não mostravam a cara. A Cigana Catita, acima, é uma delas. Estreia amanhã, às 20h, na TV Gazeta,

Agora é certo e oficial: Tá no Ar: A TV na TV terá uma 2ª temporada. Por quase dois meses na grade da Globo, o humorístico, que fez piada até com estrelas do elenco da emissora, agradou a direção da casa. Só falta definir a data.

Do lado de fora do Maracanã é onde a CNN vai montar um estúdio de onde apresentadores farão a transmissão da Copa. Além da correspondente no Brasil, Shasta Darlington, os âncoras esportivos Amanda Davies, Alex Thomas e Lara Baldesarra vêm ao País para o mundial.

Falta só uma brecha na agenda de Fábio Porchat para que o humorista grave sua participação na segunda temporada de Vai que Cola. O colunista do Caderno 2 estará em seis episódios da nova fase, prevista para setembro. Este mês, ele está rodando o longa Entre Abelhas e ensaiando a peça inspirada na série Meu Passado me Condena.

Troca. Egresso de Enter, empresa do Grupo Bandeirantes, Caio Luiz de Carvalho é o novo diretor executivo do Arte1. O canal estava temporariamente sob comando de Eduardo Ramos, da Band News, desde a saída de Rogério Gallo para a Turner.