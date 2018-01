Record retoma faixa das 20h30 para novelas

O portfólio da Globo na Sportel já abrange os campeonatos Brasileiro, Paulista e o Carioca de futebol, além do Grand Prix de Futsal. Footbrazil e Footbrazil Highlights.

A tecnologia em 4K é o assunto de Alex Miranda e Victor Lemos, da Trator Filmes, em palestra agendada para o Mipcom, congresso e feira de TV em Cannes, na próxima semana. Os dois levam na bagagem um documentário sobre a Copa do Mundo que produziram para a FIFA.

A Base, nova série do Esporte Espetacular, levou o repórter Eric Faria à favela mais perigosa de Salvador, onde uma ONG promoveu a trajetória de Léo, hoje lateral direito do Flamengo. Estreia amanhã.

A Globo será satirizada dentro de seu quintal, no site GShow. No rastro do Dia das Crianças, Bic Müller e Thiago Pasqualotto, do blog Morri de Sunga Branca, revisitam seus programas de infância, com foco na Priscila, do TV Colosso.

Enquanto o humor se abre de um lado, volta a se fechar de outro. Os advogados do Porta dos Fundos e do Google trabalhavam ontem para suspender o veto da Justiça eleitoral aos vídeos Zona Eleitoral e Você Me Conhece do YouTube.

O Porta dos Fundos se diz indignado com a "censura". Os vídeos mencionam o ex-governador Anthony Garotinho. Com ele fora da disputa no Rio, o grupo dava como certa a republicação de um esquete, mas teve ainda outro proibido.

Fernando Young assina as fotos de Betty Faria para a revista TPM.

Em nome do Dia das Crianças, Angélica acompanha Hélio de La Peña e seus herdeiros, Antônio e João, a uma aula de arco e flecha. E papai aproveita para exibir seu lado atleta. Olhando assim, ninguém diz que ele nada no mar de Copacabana. Hoje, no Estrelas.

A Record voltará a apostar na faixa das 20h30 como horário de novela, a partir de Dez Mandamentos, produção prevista para março. Atualmente, Vitória vai ao ar após as 21h e enfrenta a concorrência do folhetim mais forte da TV, a novela das 9 da Globo. Mas fazer concorrência ao Jornal Nacional ainda é melhor negócio para quem busca alguma plateia diante de um folhetim. Em outros tempos, quando a novela da Globo era chamada "das 8", ainda restava a faixa das 21h30/22h como horário alternativo para novelas de outros canais. Hoje, essa opção sacrifica o enredo para depois das 23h, quando mais da metade dos televisores já foram desligados.

Brincar de índio