Record reforça aposta em nicho bíblico

Na Trilha da Canção, documentário musical apresentado por Sarah Oliveira no GNT, está agora disponível no MUU (muu.com.br), plataforma de vídeo sob demanda dos canais Globosat, via internet. Os dois episódios estarão acessíveis até a não assinantes, por uma semana. A seguir, o programa ficará lá só para pagantes.

Moacyr Franco conta a ótima história do dia em que uma filha de Procópio Ferreira se apaixonou por ele, ao Minha História, uma das seções do Marcapasso, novo canal de Rafinha Bastos no YouTube. Vale a pena ver: http://youtu.be/Fy21dKFj97M?a

7 Minutos, série que Paulo Morelli dirige para o canal Fox, via O2 Filmes, está em fase de desenvolvimento de roteiro. Com Alexandre Frota, as filmagens ficarão para 2014, ainda sem data para ir ao ar.

Por falar em Fox... O elenco nacional do canal Bem Simples foi orientado a não mais mencionar o nome da emissora nas gravações feitas de seis meses para cá. É que o canal sairá do ar, mas suas produções nacionais serão quase todas abrigadas pelo Fox Life, em janeiro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Repescagem. Parte das cenas gravadas há dois anos para uma 2ª temporada de Junto & Misturado, interrompido na época, será aproveitada agora, quando a Globo resolveu retomar o programa de Bruno Mazzeo para uma safra de cinco episódios, no ar a partir do dia 1º.

Repescagem 2. Marcelo Médici, que gravou Junto & Misturado naquela ocasião, é um dos atores que estará em cena no humorístico, embora não esteja participando das gravações atuais - até porque está comprometido com a agenda da novela das 6, Joia Rara.

A tão esperada cena em que Carol (Bianca Comparato) aparece com a cabeça raspada em Sessão de Terapia, do GNT, vai ao ar na segunda. Na trama, ela tem câncer.

Maria do Carmo. Regina Duarte dá o ar da graça na cozinha pilotada por Olivier Anquier, o Cozinheiros em Ação, do GNT, na edição de hoje. A atriz, que já foi dona de buffet na novela Vale Tudo, mostrou que ainda guarda grande intimidade com o fogão. No ar, às 20h30.