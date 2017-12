Record quer ver briga em O Aprendiz 3 Brigas inflamadas, estresse, discussões e nada de Roberto Justus bancar o bonzinho. Essas foram as recomendações da direção da Record à produção da terceira edição de "O Aprendiz", que ainda não emplacou em audiência. A atração, que estreou no dia 6, vem levando surra da concorrência no ibope e ainda não gerou a repercussão das edições anteriores. Até o horário do programa já foi trocado duas vezes. A causa do desinteresse do público foi diagnosticada rapidamente pela emissora: o clima leve do reality show. Mas isso deve mudar. Amanhã deve ir ao ar a primeira briga em "O Aprendiz 3". O desentendimento - que a Record promete levar ao ar na íntegra, sem edição - ocorreu entre o participante Peter Collins e Roberto Justus. Os ânimos realmente ficaram exaltados e o rapaz perdeu a cabeça com o patrão, que também não ficou calado. A ordem agora é que Justus esqueça aquele papo inicial de ser mais "humano" com os candidatos, e volte a ser o chefe "atacado" das edições anteriores. Tudo para tentar reverter o ibope do programa, que estacionou na casa dos 9 pontos.