Record quer mais novelas escritas por Lauro César Muniz

Lauro Cesar Muniz deve acertar nos próximos dias seu futuro na Record. A emissora, que tem mais um ano de contrato com o autor, já pensa em renovação e quer que Muniz apresente seus novos projetos, afinal, deve ser dele a trama que substituirá Caminhos do Coração, novela que estréia em agosto. Além de uma novela, a Record pode encomendar uma minissérie ao autor. Muniz estreou na emissora com Cidadão Brasileiro, trama que teve alguns problemas de produção, mas foi bem em audiência e comercialmente.