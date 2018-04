Record quer lançar filme de 'A Lei e o Crime' no exterior Com pretensões hollywoodianas, a Record pretende lançar antes no mercado internacional o filme da série "A Lei e o Crime". Outra novidade é que o diretor do longa, a ser produzido em 2010, deve ser Roberto D?Ávila, produtor executivo e um dos criadores de "9mm", série policialesca da Fox. Além do know how em tiroteios e correrias em morros de D?Ávila, a Record deve contar com a parceira de uma produtora independente no projeto. A Casablanca é a mais cotada.