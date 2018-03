Record quer estrangeiros na 3ª fase de 'Troca de Família' Em fase de produção, a Record promete novidades para a 3ª temporada do reality Troca de Família, que deve ser exibido em 2009. Os participantes já estão em seleção para a nova etapa, que promoverá o intercâmbio entre mães do Brasil e de outros países, como Portugal. Versão nacional do americano Trading Spouses, formato da Fox, o reality desafia duas famílias de estilos diferentes a trocarem de mãe por uma semana e oferece prêmio de R$ 25 mil a cada uma delas. Exibida no fim de 2006, a primeira temporada começou tímida, com 9 pontos de média no Ibope e picos de 13. Mais dinâmica, a segunda safra alcançou os sonhados dois dígitos de audiência à emissora. No ar de fevereiro a maio deste ano, a atração obteve média de 14 pontos, com picos de 23. Além disso, pelas contas da Record, conquistou por 15 vezes o primeiro lugar no horário, em 24 episódios exibidos. A boa aceitação do público ajudou a consolidar o horário como hábito para reality shows na grade da Record . Assim, a idéia é manter Troca de Família, Aprendiz e Vida Simples nessa faixa de terça e quinta, às 23 horas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.