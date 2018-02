Record quer atores de 'Paraíso Tropical' para nova novela A Record começa a gravar em outubro sua próxima novela, Amor e Intrigas, de Gisela Joras, que substituirá Luz do Sol. A emissora de Edir Macedo aguarda o final de Paraíso Tropical para recrutar atores que têm contrato por obra na Globo. Um dos nomes que estão na mira é o de Beth Goulart. Por isso, e por outros probleminhas na produção de Amor e Intrigas, Luz do Sol será espichada em algumas semanas. A trama deve ficar no ar pelo menos até novembro. Amor e Intrigas - nome ainda provisório - é fruto do roteiro vencedor de um concurso para revelar novos autores, realizado pela Record em 2005. Na época, a história de Gisela Joras venceu cerca de 600 roteiros que concorriam ao prêmio de R$ 20 mil. Vanessa Gerbelli viverá a protagonista da novela que marca a estréia de Gisela na TV. O elenco também conta com nomes como Bianca Castanho, Adriana Garambone, Luciano Szafir, Eliete Cigaarini e Denise Del Vecchio. Há ainda algumas vagas sobrando no cast da novela, que deve ser preenchido pelo diretor, Edson Spinello, ainda este mês. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo