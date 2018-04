Record quer Ana Paula Padrão para combater 'JN'

Uma das ideias da emissora é trazer Ana Paula de volta ao jornalismo diário - ela deixou o comando do SBT Brasil em 2007 - mais precisamente para a bancada do Jornal da Record. Isso implicaria reposicionamento de apresentadores. Nesse caso, a emissora ainda não sabe se ela ficará sozinha à frente do jornal ou se dividirá a bancada com alguém.

Há ainda outra corrente no canal que quer Ana Paula no comando de um noticiário novo, no fim de noite. Os dois projetos dependem da emissora convencer a jornalista a voltar à bancada diária, o que ela já disse que não quer. Procurada pela coluna, Ana Paula não respondeu até o fechamento desta edição. A Record informa que não vai se manifestar sobre o assunto. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.