Record produz primeira série captada em 4K

Maria Ribeiro e Caio Blat vão repetir na ficção o par que formam na vida real. O casal está em Falso Brilhante, próxima novela das 9, de Aguinaldo Silva. Na história, ele será filho de Lília Cabral.

Anos 80 by Amaury Jr. é acervo do apresentador que promete mexer com a memória afetiva de muita gente. Entrevistas daquela década, safra de sua temporada na TV Gazeta, ocuparão o quadro Flash Back de seu programa na RedeTV!, em breve.

A Liga perde um pouco de liga em sua nova temporada. Em vez de apresentar leituras distintas sobre um mesmo tema, como mandava a essência do programa, agora cada repórter da atração explora um assunto diferente na mesma edição. A partir de terça, às 22h30, na Band.

Roque Santeiro, clássico que completa 30 anos em 2015, é o mote do documentário A Arte de Interpretar, de Lúcia Abreu, que concorre na 5.ª edição do FESTin (Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa), em Lisboa. A boa causa justifica a presença, lá, de Regina Duarte, Aguinaldo Silva e do especialista Mauro Alencar.

Com a 7ª temporada prestes a desembarcar na TV - dia 13 nos Estados Unidos e dia 14 aqui -, Mad Men tem sua 6.ª safra já disponível na Netflix e em DVD.

Enquanto isso, a Netflix já posta na página oficial de House of Cards no Facebook parte do script da 3.ª temporada, com devaneios de Frank Underwood (Kevin Space) e um meteoro gigante no céu em pleno 4 de julho.

Autoridade mundial em mobilidade, o professor Robert Cervero, da Universidade de Berkley, na Califórnia, estará no MIS, em São Paulo, dia 11, para o seminário Anda SP, obra da Globo em parceria com a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli/USP).

Ela merece. Fernanda Montenegro ocupa todo o Programa do Jô de hoje. Aplaudida de pé assim que pisou no estúdio, chorou ao ser recebida por Luzes da Ribalta, tocada pelo Sexteto. E ainda foi surpreendida com a presença virtual da filha, Fernanda Torres, via link.