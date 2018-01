Record procura substituta de Ticiane no 'Simple Life' Atenção loiras, popozudas e ricas, é claro. A Record está atrás de uma nova parceira para Karina Bacchi no reality show The Simple Life - Mudando de Vida. Tudo porque, a outra patricinha do programa, Ticiane Pinheiro, anunciou esta semana que está grávida. Portanto, não poderá encarar as gravações da atração, que começam em outubro. Várias famosas já foram sondadas para a vaga, entre elas, Adriane Galisteu, que está negociando seu passe com a Record. A idéia da emissora era colocar a loira no reality, mas está difícil de convencê-la a aceitar. Adriane quer um programa só seu na Record, e não topa fazer o Mudando de Vida. Aí está um dos impasses de sua contratação, além do salário, claro. Dificilmente alguém cobrirá o que Galisteu ganha no SBT. A mais cotada no momento para integrar o Mudando de Vida é Carolina Magalhães. Ela chegou a fazer testes para o reality quando a Record comprou o formato, mas acabou perdendo a vaga. A idéia é escolher a substituta de Ticiane até julho. Modelos desconhecidas do grande público também serão testadas para a vaga. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo