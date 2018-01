Record prepara prateleira para o fim do ano

Série educativa da TV Brasil, Igarapé Mágico é alvo de planos para a realização de uma 2.ª temporada, novamente com a produtora brasileira Dogs Can Fly. Enquanto isso, o título é apresentado ao mercado de licenciamento de marcas por meio de seus fofos bonecos, seres da fauna brasileira, como peixe-boi e pirarucu.

O mercado de licenciamento de produtos infantis também já se mobiliza pela volta da Vila Sésamo ao Brasil. Empresas do setor de brinquedos, papelaria e alimentos já se manifestam interessadas em vender embalagens estampadas com Garibaldo e cia.

Utilidade. Diretor da Globo, Giuliano Chiaradia leva o workshop Art Mobile Afrika para Israel, nesta 2ª feira. As oficinas reúnem jovens e adolescentes de comunidades carentes para incentivá-los a produzir conteúdo usando apenas recursos do celular. O resultado reúne vídeos, pinturas digitais, áudios, poesias por SMS, memes, hashtags e até esculturas com aparelhos reciclados.

Utilidade 2. O trabalho de Giuliano é uma iniciativa sem fins lucrativos da Set Experimental, grupo de artistas, jornalistas, engenheiros e produtores. Ele já levou a oficina à Tanzânia e à Etiópia. Até quinta, passará pela Palestina.

Se Meu Pet Falasse é um dos quadros do novo programa do SBT, Meu Mundo Pet, que estreia no dia 12, com formato da Fremantle Media. Reúne vídeos que parecem narrados pelos próprios bichos. A apresentação é de Maisinha Silva e Carla Fioroni.

Meu Mundo Pet terá ainda Dicas de Adestramento, que ajudará na educação dos animais domésticos, e Resgatando Vidas, sobre bichos que mudaram a história de seus donos e vice-versa. O SBT aposta no forte apelo do assunto "pet" com os anunciantes.

Antes que o domingo seja tomado pela cobertura do voto em todo o País, Regina Casé acalma os ânimos ao som de Chay Suede. Sucesso na primeira fase de Império e na novela Rebelde, da Record, o rapaz comparece ao anárquico Esquenta! com sua banda.