Record prepara estreia de astro de 'Carrossel'

Sabrina Sato encontrou Domingos Meirelles nos corredores da Record, e, às gargalhadas, confessou-lhe que apareceu várias vezes no Linha Direta, programa que ele apresentava na Globo. "Eu ficava sempre perto da câmera, fingindo ser parente da vítima", contou. Isso foi antes de entrar para o BBB e alcançar a fama, claro.

A propósito, Domingos Meirelles estreia na Record nesta segunda-feira, à frente do Repórter Record Investigação. A reportagem de estreia é sobre gangues de El Salvador.

Novidade no menu adulto de Vídeo On Demand (VOD): o grupo Playboy do Brasil anuncia para maio o lançamento do Private Plus. O novo espaço promete 20 novos filmes por mês, divididos por categorias, que vão de paródias a pornstars, entre outras impublicáveis. Na estreia, destaque para as produções Uma Linda Mulher, A Paródia e O Mestre do Fetiche.

O Private Plus, nova plataforma de VOD da Playboy, junta-se às marcas Sexy Hot, Venus, Private, For Man, Sextreme, Playboy, Hot Shots, Sexy Hot Rapidinhas e Gay Shots, todas já disponíveis no sistema de vídeo sob demanda.

É hoje: o primeiro beijo entre Sônia Braga e Antonio Fagundes em Dancin'Days, novela de 1978 em reprise pelo canal Viva, está programado para ser exibido no capítulo do dia.

E, ainda em Dancin'Days, hoje, a personagem de Glória Pires é apresentada ao de Lauro Corona, formando outro par clássico da trama de Gilberto Braga: à 0h.

Correção. Ex-chefe da comunicação na Globo, Paulo Carneiro me corrige sobre a duração da versão original de A Grande Família, de Vianinha, que ficou no ar por mais de três anos, como ele testemunhou, e não apenas um.

Bom moço. Finada A Teia, série onde foi bandido, na Globo, Paulo Vilhena volta à TV em outro canal: faz par com Thaila Ayala em (Des)Encontros, nova série da Sony, sob direção de Rodrigo Bernardo e produção da Chocolate Filmes. Estreia em 17 de maio.