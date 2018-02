Record põe fim à era de grandes salários A saída de Ana Paula Padrão da Record, justificada pela perspectiva da jornalista em se dedicar ao portal da Mulher e à sua empresa - a Touareg, que ela já administrava quando deixou o SBT - vem a calhar com o fim da era dos salários milionários oferecidos pela rede de Edir Macedo. Houve um tempo em que a Record inflacionou o mercado televisivo, principalmente na dramaturgia, com aquisições de nomes como Marcelo Serrado, Márcio Garcia e Gabriel Braga Nunes - todos já de volta à Globo. No mês passado, a emissora encerrou seu contrato com Bianca Rinaldi, que se revezava como protagonista nas produções da casa, por falta de acordo. Os tempos são outros.