Record oferece programa solo ao Grupo dos 13 Um programa semanal que reveze seu foco sobre cada um dos 13 clubes de futebol do Clube dos 13, na Record News, é item que faz parte da oferta de mimos feita pela Record aos cartolas do futebol brasileiro para abocanhar os direitos de exibição do Campeonato Brasileiro na TV aberta. A negociação envolve os anos de 2012, 2013 e 2014, partindo de um novo princípio definido pelo Cade: a de que a Globo não tem mais preferência na renovação. A Record continua a propor jogo às 20h30, mas ainda não entrou no mérito das cifras. A Globo se reuniu com o staff do Clube dos 13 esta semana, mas uma proposta final de cada parte será feita apenas em março.