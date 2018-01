Record News fica fora dos 20 canais mais assistidos Sete meses após sua prestigiada estréia, contratações e investimentos bombados e muito alarde, a Record News ainda não conseguiu emplacar. Anunciado como concorrente de Globo News e BandNews, o canal de notícias da Record não aparece nem entre os 20 mais assistidos da TV paga em fevereiro. A Globo News, por sua vez, está entre as dez maiores audiências da TV por assinatura no início do ano. O novo canal, que teve investimento inicial de R$ 7 milhões, também não seduziu muitos anunciantes até aqui. E olhe que, ao contrário dos demais canais do gênero, a Record News tem sinal aberto. A programação é exibida na faixa anteriormente ocupada pela Rede Mulher em UHF. Outro obstáculo para a Record News é a perda de interesse das grifes da Record aberta por espaço na grade paga. À época da inauguração, âncoras e jornalistas da Record cobiçavam programa próprio na Record News. Brito Júnior foi um dos primeiros a anunciar que teria um talk-show, mas logo pulou do barco. Outros já estão pedindo para deixar o canal de notícias. Motivo: os baixos incentivos financeiros oferecidos às estrelas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo