Record News atingiu 35 mi em 2014

Casacos e blusas de frio usadas por Tato Gabus e José Mayer em pleno verão carioca, em Império, têm incomodado a plateia do lado de cá da TV, que segue morrendo de calor.

Ha-hai! Já Silvio Santos, Angélica e Luciano Huck vestiam trajes de inverno nas fotos publicadas nas redes sociais pelo casal, na madrugada de sábado, fruto de um jantar na casa da família Abravanel, na Flórida.

Ha-hai! 2. Na ocasião, Silvio Santos admitiu seu interesse em Xuxa, "um sonho antigo", que agora negocia seu destino com a Globo e pode deixar a emissora. Para não perder a viagem, perguntou sobre os contratos de seus convidados. E lembrou histórias do passado de Angélica no SBT.

'O fim de uma era', ou "The end of an era": com esse adendo, a rede AMC anunciou para 5 de abril a estreia da segunda parte da 7ª e última temporada da primorosa Mad Men nos EUA com 7 episódios. A estreia aqui, pela HBO, costuma chegar após uma ou duas semanas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Luciano do Valle será alvo de um filme documental, com produção prevista para este ano. Os direitos foram negociados com a família do locutor, pela Contém Conteúdo, mesma produtora do filme sobre a trajetória do goleiro Marcos.

O último episódio de Que Monstro Te Mordeu?, série de Cao Hamburger, vai ao ar na próxima quinta-feira, pela TV Cultura, que inicia sua reprise a partir de sexta, agora com horário estendido ao sábado.

A estreia de Além da Conta, em sua 2ª temporada, de Ingrid Guimarães, deu ao canal o 2º lugar no ranking de audiência da TV paga entre a plateia feminina, no dia 7, às 22h30. Tatá Werneck foi a convidada do dia, em Miami,

Esta colunista estará em férias até o dia 5. Nesse período, Sem Intervalo será interinamente assinada pelo jornalista João Fernando.

É hoje

Ver Ana Hickmann ao lado de César Filho pode suscitar certa confusão no telespectador, mas os dois contracenam nas manhãs da TV a partir de hoje, ao lado de Renata Alves. O trio comanda o novo Hoje em Dia, todo reformado pela Record.