Record News acerta formato de talk show temático Com lançamento marcado para o dia 27, o Record News, canal de notícias da Record, ainda tenta formatar a sua grade de programação. Negociações com âncoras e jornalistas estão a todo vapor, mas ainda há muitos espaços em branco no canal que promete ficar 24 horas no ar. Entre os projetos já acertados está o Entrevista Record, programa que vai ao ar todos os dias, às 22 h. Com uma hora de duração, a atração terá um apresentador diferente a cada dia da semana, sempre recebendo convidados. Os dias terão uma temática fixa. Às segundas-feiras, o assunto será Os Bastidores da Notícia, com Celso Freitas. Às terças, Brasil em Discussão, com Adriana Araújo. Às quartas-feiras, Lorena Calábria entrevistará alguém ligado a música. Quinta-feira é a vez de Rodrigo Vianna em Mundo. Na sexta, o papo é sobre Entretenimento, ainda sem apresentador definido, e no sábado, Arnaldo Duran comanda o Cultura. Aos domingos, o Record News reprisará o Domingo Espetacular no horário. Outra atração que ganhará reprise, só que diária, é o Jornal da Record, que vai ao ar no Record News à 0h. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo