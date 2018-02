Record não se entende com Net HD

23 câmeras,

incluindo uma com captação em 360 graus, acompanharão a gravação do VMB, premiação musical da MTV que acontece no dia 16

"Os homens se assemelham aos vinhos: a idade estraga os maus e melhora os bons." Britto Jr, da Record, espalhando filosofia no Twitter

Ex-miss Brasil, um gari e até um campeão de rodeio integram o time eclético de participantes do Hipertensão, reality show que estreia hoje na Globo.

A terceira edição ainda nem estreou, e a Record já pense em fazer, no ano que vem, A Fazenda 4, desta vez, toda em HD.

A Globo deve fechar seu pacote de especiais de fim de ano até o início de outubro, prazo para apresentar os planos comerciais para o mercado publicitário.

Com contrato até dezembro com a MTV, Marcelo Adnet segue sofrendo assédio da concorrência. Mesmo assim, o humorista garante que quer ficar na emissora musical por mais tempo, afinal, agora, tem uma trupe formada lá dentro e ganha três vezes mais do que ganhava.

Luciana Gimenez deixou um estoque de Superpops gravados na RedeTV! até o dia 18, quando ela e o marido, o vice-presidente da emissora, Marcelo de Carvalho, voltam da Europa.

Promete a sátira de Ney Latorraca, o personagem Ney Latorrada (Rafael Melo) que estreia hoje na Praça É Nossa, do SBT. O ator da Globo nem sonha que ganhará uma "homenagem" na concorrência.

Em semana de entrevistas com presidenciáveis, nem sinal de Silvio Santos no jornalismo do SBT para o momento "aperto de mão". A ordem é não chamar o patrão.

Responda rápido: o que o VMB tem em comum com o Prêmio Multishow e o Meus Prêmios Nick? As bandas Fresno, NX Zero, Cine e Restart concorrendo a tudo e mais um pouco. Precisa mais?

O Provocações, de Abujamra, mudou de dia na TV Cultura: a partir da próxima semana a atração vai ao ar às terças-feiras, às 23 horas.