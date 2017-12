Record monta elenco de trama substituta de <i>Bicho do Mato</i> A Record começou a montar o elenco de Segredos de Família, novela que marca a estréia de Ana Maria Moretzsohn na emissora. O folhetim, escolhido para substituir Bicho do Mato, deve começar a ser gravado em janeiro e tem estréia prevista para março. A atriz Juliana Silveira, ex-Band, é a mais nova aquisição da trama. Paloma Duarte, Lucélia Santos, Kito Junqueira, Leonardo Brício e Patrícia França já são nomes confirmados no elenco. Moretzsohn tenta agora contratar Luana Piovani para uma participação especial na novela.