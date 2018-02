Record já faz workshop para próxima novela

Salve Jorge X Avenida Brasil: a E-life, empresa que monitora o impacto de assuntos nas redes sociais, mediu a repercussão do final das duas novelas. Concluiu que Salve Jorge somou 370.660 publicações (226.404 no Twitter e 144.256 no Facebook), em três dias (de sexta a domingo). Já a saga de Carminha gerou, apenas no Twitter, mais de 679.800 menções, também em três dias.

Arrested Development, em sua quarta e última temporada, estará disponível a partir deste domingo, como um produto exclusivo da Netflix. A locadora virtual bancou o retorno da comédia sete anos após sua última safra, que foi vista pela Fox. Agora há 15 episódios inéditos, com todo o cast original.

A Sky abrirá excepcionalmente um canal em HD para que a Bandsports transmita o torneio de tênis de Roland Garros, de domingo próximo até 9 de junho. Nesse período, o Bandsports 2 estará disponível pelo canal 225. A parceria entre operadora e canal vale para todas as edições do evento, até 2017.

O Filos, canal de documentários e programas premium disponível no Now (Net), passa a contar com plataforma Everywhere. Assim, todo o seu conteúdo estará disponível aos assinantes, em tablets, notebooks e smartphones,

E a audiência móvel segue crescendo em ritmo frenético. O portal Terra registrou novo recorde para transmissões de futebol via web: 9,4 milhões de pessoas no País acompanharam a última Europe League da UEFA ao vivo, sendo que 15% seguiram os jogos via smartphones e tablets.

Wagner Moura se submeteu a um treino de jiu-jítsu com Jorge 'Joinha' Guimarães, comentarista de UFC no canal Combate, que na mesma sessão treinou Seu Jorge e Lázaro Ramos. A cena vai ao ar hoje, no Passando a Guarda, às 23 h, no Combate.

Em meio a cortes de custos, a Record mantém para este ano a previsão de lançamento da primeira novela do ex-Globo Carlos Lombardi na casa. Na terça-feira, antes que Dona Xepa estreasse, a emissora reuniu o elenco de Pecado Mortal para a realização de um workshop com o historiador Maurício Santos. Em foco, o Rio dos anos 40, ponto de partida da história, em cena mais breve, e os anos 70, quando o argumento central se desenvolve, em torno do início do jogo do bicho na cidade. O elenco conta com Betty Lago, Luiz Guilherme, Jussara Freire, Denise Del Vecchio, Mário Gomes, Eduardo Lago e Mel Lisboa, entre outros.

