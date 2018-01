Record gasta R$ 16 milhões em série bíblica e diz ter economizado Na busca por um modelo mais rentável para reduzir os custos com a dramaturgia, a Record terceirizou a produção. Milagres de Jesus, que estreia na quarta-feira, às 21h30, é a primeira série bíblica que a emissora produz em parceria com a Academia de Filmes. Cada um dos 18 episódios tem um custo médio de R$ 900 mil, o que supera os R$ 850 mil por capítulo gastos pelo canal em José do Egito, exibida no ano passado. Entretanto, o diretor de teledramaturgia da emissora, Anderson Souza, defende que a estratégia fez a Record esvaziar menos o cofre. "Há a correção (monetária), o tempo passa", disse à coluna.