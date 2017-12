Record finaliza acordo com Fremantle para ter 'Ídolos' A Record está acertando os últimos detalhes para fechar o acordo com a Fremantle Media e adquirir de vez os direitos de Ídolos, formato que estava nas mãos do SBT. O acordo já está tão certo que a Record tem até data prevista para apresentar o reality à imprensa: 11 de março. A atração, que será dirigida por Wanderley Villanova e Fernanda Telles, deve estrear na Record neste semestre e com o mesmo nome. Jurados e apresentador estão sendo escolhidos, mas há boatos de que Rodrigo Faro vá comandar o reality. A Record terá a missão de fazer o público se interessar por Ídolos, já que o programa, versão do American Idol, foi mal de ibope no SBT - assim como Bailando por Um Sonho (Dancing with the Stars). O curioso é que, nos Estados Unidos, ambos os realities são líderes de audiência. Faltou cuidado de casting nas versões de Silvio Santos. Audiência A Record, por outro lado, vem aprimorando a técnica de produzir reality shows e adaptar formatos. O Aprendiz faz sucesso e está para ganhar sua quinta edição. A primeira temporada de Simple Life - Mudando de Vida, que foi ao ar de 3 de julho a 16 outubro do ano passado, teve média geral de 12 pontos, com pico de 23, garantindo a vice-liderança no horário. Alguns episódios do reality de Ticiane Pinheiro e Karina Bacchi chegaram a ultrapassar, por alguns momentos, o ibope da Globo. O episódio de estréia, por exemplo, marcou 16 pontos de média, ante 15 da Globo. A Record já garantiu uma segunda temporada para as patricinhas. Já o Troca de Família, que está bem mais dinâmico nesta segunda temporada que está no ar, vai bem no ibope. Na última terça-feira, a atração ficou 22 minutos à frente da Globo e obteve 13 pontos de média, apenas um ponto atrás da concorrente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo