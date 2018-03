RECORD FECHA O PAN E JÁ ANUNCIA 2019 Não foram poucas as queixas da audiência à transmissão da Record para os Jogos Panamericanos de Guadalajara. Mesmo assim, a emissora acaba de garantir a exclusividade absoluta sobre o Pan de 2019 em todas as plataformas de mídia. Canais pagos e portais dispostos a comprar o menu terão de negociar com a emissora, como fez a SporTV para a Olimpíada de Londres e o Terra para este Pan. Se para o espectador o monopólio da vez não foi bom, para a emissora os méritos são incontestáveis. Rede claramente dedicada à classe C, a Record viu sua audiência crescer 47% no segmento AB, segundo dados do Ibope no Painel Nacional de TV (PNT). A Globo se manteve fiel à decisão de não solicitar imagens à Record e noticiou as conquistas do Brasil em Guadalajara apenas por meio de notas e gráficos. Enquanto isso, César Cielo (foto) fazia o ibope da Record subir a cada vez que aparecia na tela, dentro ou fora d'água.