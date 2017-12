Record faz nova proposta pelo Campeonato Paulista O empenho da Record em tomar a bola da Globo virou pauta do Terceiro Tempo, de Milton Neves. O programa de domingo exibiu dirigentes de clubes e o presidente da casa, Alexandre Raposo, endossando que a democratização das transmissões esportivas só tem a beneficiar ao torcedor. Embora alguns clubes já tenham recebido adiantamento da Globo para os campeonatos regionais de 2007, a TV de Edir Macedo continua a propor alternativas. Primeiro ofereceu R$ 70 milhões pelo Paulista, assegurando aos clubes quase o dobro da receita que eles têm hoje. Agora, diante do impasse de compromissos já assumidos com a Globo, a Record ofereceu R$ 20 milhões para ter direito a 21 jogos exclusivos, em horários distintos aos da Globo. Na última semana, Raposo, o presidente da emissora, e seu diretor de esportes, Eduardo Zerbini, foram ao encontro do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que prometeu defender a Record e a Globo em pé de igualdade perante a Fifa pelos direitos da Copa de 2010. No próximo dia 12, a entidade promove reunião em Zurique para começar a tratar do assunto.