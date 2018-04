Record faz mistério sobre participantes de 'A Fazenda'

As dezenas de câmeras espalhadas pela locação ficarão atrás de espelhos e dentro da casa. Haverá profissionais gravando lá dentro, mas eles não poderão conversar com nenhum dos 14 participantes. "Dos 60 nomes que saíram na imprensa, apenas 8 estão certos", segundo o diretor do programa, Rodrigo Carelli (ex-Casa dos Artistas, SBT). Sem revelar nomes, ele garante que a graça da atração é levar celebridades urbanas para o mundo rural. Ah, os animais do confinamento também já foram contratados. Cavalos, ovelhas, galinhas e vacas fazem parte do cast do reality.

Britto Jr. comandará o programa, que terá duas edições maiores por semana - uma de eliminação - e pílulas diárias. ?Britto terá um set dentro da fazenda, onde vai interagir pessoalmente com os participantes. Não será pela TV, como o Pedro Bial no BBB?, fala Carelli. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.